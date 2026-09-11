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Царьград

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Абдель Фаттах ас-Сиси призвал стабилизировать зерновые поставки

Абдель Фаттах ас-Сиси призвал стабилизировать зерновые поставки

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к Владимиру Путину с призывом к совместным усилиям для стабилизации поставок зерна из России и Украины.

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