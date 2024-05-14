Стала известна дата анонса и релиза спортивного симулятора Madden 25

Фанаты американского футбола готовятся к грандиозной презентации Madden 25 на этой неделе, одновременно с выходом расписания NFL, согласно надежному датамайнеру billbil-kun, EA Sports планирует представить игру в четверг, 16 мая, а релиз игры намечен на 16 августа, ранний доступ будет открыт с 12 августа.