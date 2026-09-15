Омск
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Омск

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Вице-мэр Тольятти Скрипкарев теперь гендиректор в омском ООО «Тепловая компания»

Новым руководителем омской «Тепловой компании» все же стал Евгений Скрипкарев.

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