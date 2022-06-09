Нижегородская правда

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«Единая Россия» вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс

«Единая Россия» вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс

В ситуации, когда коллективный Запад объявил России экономическую войну и почти 30 тысяч иностранных компаний, в которых работают почти 2 миллиона человек, объявили о приостановке деятельности, необходимо сделать законодательство более удобным для работодателей и для работников, дать дополнительные возможности регионам, заявил координатор направления народной программы партии, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе круглого стола по поддержке рынка труда.

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