«Единая Россия» вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс

В ситуации, когда коллективный Запад объявил России экономическую войну и почти 30 тысяч иностранных компаний, в которых работают почти 2 миллиона человек, объявили о приостановке деятельности, необходимо сделать законодательство более удобным для работодателей и для работников, дать дополнительные возможности регионам, заявил координатор направления народной программы партии, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе круглого стола по поддержке рынка труда.