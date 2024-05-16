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Закон, порядок, государство

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Участник СВО провел урок мужества для юнармейцев Кемеровской области

Участник СВО провел урок мужества для юнармейцев Кемеровской области

Младший сержант Ярослав Елисеев рассказал юным патриотам о своем боевом пути, мужестве военнослужащих на СВО, ответил на интересующие подростков вопросы.

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