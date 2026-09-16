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«Тайфун-невидимка»: Кубай раскрыл, где зарождается новый циклон

«Тайфун-невидимка»: Кубай раскрыл, где зарождается новый циклон

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября, ФедералПресс. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, почему на горизонте давно не наблюдается тайфунов, и не исключено ли, что они больше не появятся.

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