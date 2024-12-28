Опять хурма вяжет? Вы просто не умеете ее выбирать! Объясняем, как надо, — в одной картинке

Берите нашу инструкцию в магазин, чтобы точно не промахнуться А вы можете на глаз определить, будет эта хурма вязать или нет? Сейчас расскажем, как это сделать Ближе к концу года нас терзают два важных вопроса: что будет с курсом рубля и как правильно выбрать хурму, чтобы не вязала.
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