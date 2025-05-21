Политика как он...
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Политика как она есть

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Главный спасатель и друг Путина: Сергею Шойгу — 70 лет

Главный спасатель и друг Путина: Сергею Шойгу — 70 лет

Секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина, вместе с которым он не раз выезжал на совместный отдых.

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