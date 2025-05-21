Секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина, вместе с которым он не раз выезжал на совместный отдых.
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