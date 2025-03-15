53 очка Джейсона Тейтума и Дрю Холидэя помогли «Бостону» обыграть «Майами»

Форвард Джейсон Тейтум провел на площадке 37 минут и набрал 28 очков (8 из 21 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 4 подбора и 5 передач при 5 потерях.
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