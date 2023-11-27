«Ты многому меня научил». Даниил Квят поблагодарил Франца Тоста

«Ты многому меня научил». Даниил Квят поблагодарил Франца ТостаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят отдал дань уважения Францу Тосту, покинувшему пост руководителя AlphaTauri.
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