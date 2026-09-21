Bitcoin Soars Above $85k (Jan Highs) As Saylor Sees Clarity Act Collapse 'A Win' Bitcoin has surged above $85,000 this morning for the first time since late-January.
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