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Zero Hedge

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Bitcoin Soars Above $85k (Jan Highs) As Saylor Sees Clarity Act Collapse 'A Win'

Bitcoin Soars Above $85k (Jan Highs) As Saylor Sees Clarity Act Collapse 'A Win'

Bitcoin Soars Above $85k (Jan Highs) As Saylor Sees Clarity Act Collapse 'A Win' Bitcoin has surged above $85,000 this morning for the first time since late-January.

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