Политика как она есть

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Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Количество иностранных граждан, въезжающих в Белоруссию из ЕС, серьезно увеличилось в апреле. Прирост составил более тридцати процентов, причем показатель вырос относительно марта, в котором также зафиксирован массовый переток через границу.

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