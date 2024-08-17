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Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области

Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области

Причиной этого издание называет желание Вашингтона избежать прямого конфликта с МосквойХотя США публично заявили, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является «защитным шагом», однако вместе с этим обеспокоены возможной эскалацией из-за использования в наступлении американского оружия.

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