Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области

Причиной этого издание называет желание Вашингтона избежать прямого конфликта с МосквойХотя США публично заявили, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является «защитным шагом», однако вместе с этим обеспокоены возможной эскалацией из-за использования в наступлении американского оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии