Сенатора от Липецкой области Олега Королева подозревают в пьяной езде, приведшей к ДТП

Сам сенатор оправдывается внезапно случившейся проблемой со здоровьем — приступом мерцательной аритмии и гипертонииВ четверг 13 мая сенатор Олег Королев был замечен за рулем своего Lexus при совершении опасных маневров на неисправном автомобиле, у которого оказались проколоты колеса: видео разошлось в СМИ и соцсетях.