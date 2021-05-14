Сенатора от Липецкой области Олега Королева подозревают в пьяной езде, приведшей к ДТП

Сам сенатор оправдывается внезапно случившейся проблемой со здоровьем — приступом мерцательной аритмии и гипертонииВ четверг 13 мая сенатор Олег Королев был замечен за рулем своего Lexus при совершении опасных маневров на неисправном автомобиле, у которого оказались проколоты колеса: видео разошлось в СМИ и соцсетях.
Популярные статьи
- Роскомнадзор выписал штрафы трем онлайн-кинотеатрам за демонстрацию табака без пометки о его вреде
- Блогера Юрия Хованского задержали за исполнение песни с публичными призывами к терроризму
- Набиуллина: массовая вакцинация будет способствовать росту российской экономики и позволит избежать новых ограничений
Свежие комментарии