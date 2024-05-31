Ганчев: ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российская армия освободила около 300 квадратных километров за май ВС РФ удалось выровнять фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май порядка 300 квадратных километров территории на севере региона, рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.