Ганчев: ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российская армия освободила около 300 квадратных километров за май ВС РФ удалось выровнять фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май порядка 300 квадратных километров территории на севере региона, рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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