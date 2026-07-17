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Чего добьются США в очередной попытке взять под свой контроль Персидский залив?

Чего добьются США в очередной попытке взять под свой контроль Персидский залив?

Иран и США интенсифицируют взаимные обстрелы в ходе длящейся вот уже неделю очередной эскалации, практически похоронившей, как мы и предполагали, эфемерный Меморандум о взаимопонимании, заключенный при посредничестве Пакистана в прошлом месяце.

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