Чего добьются США в очередной попытке взять под свой контроль Персидский залив?

Иран и США интенсифицируют взаимные обстрелы в ходе длящейся вот уже неделю очередной эскалации, практически похоронившей, как мы и предполагали, эфемерный Меморандум о взаимопонимании, заключенный при посредничестве Пакистана в прошлом месяце.