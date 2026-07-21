Госдума разрешила рубки погибших лесов на Байкале

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который разрешил рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
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