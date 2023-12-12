Автоэксперт Сажин рассказал, почему камеры фиксации средней скорости не снизят аварийность

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ММ

Довольно давно журнал "За рулем" проводил анализ факторов, влияющих на аварийность. Превышение скорости при этом на ВОСЬМОМ месте.Но зато у этого нарушения есть замечательное свойство- его можно легко обнаружить и брать за это деньги! Очень коммерческое нарушение. А вот другой параметр: НЕСООТВЕТСТВИЕ скорости дорожной обстановке важнее. Причем здесь может быть и медленный водитель, который тормозит весь поток, провоцируя на обгон, и тот, кто "играет в шашечки", например. Требуется НАУЧНЫЙ подход к проблеме, а не денежный!