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Доктор Мясников впервые привел на телевидение внебрачную дочь Полину — фото

Доктор Мясников впервые привел на телевидение внебрачную дочь Полину — фото

Долгие годы доктор Александр Мясников скрывал то, что у него есть внебрачная дочь Полина. Но в жизни девочки он активно участвовал и всегда помогал ей.

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