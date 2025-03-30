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Центральная группировка ВС России ликвидировала 510 украинских военных за сутки

Центральная группировка ВС России ликвидировала 510 украинских военных за сутки

Центральная группировка Вооружённых сил России за сутки ликвидировала до 510 украинских военнослужащих.

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