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Царьград

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Белье на веревке: как русские артиллеристы вычислили и уничтожили группу ВСУ

Белье на веревке: как русские артиллеристы вычислили и уничтожили группу ВСУ

Русские артиллеристы обнаружили группу боевиков ВСУ по развешенному во дворе белью в Высокоивановке.Русские артиллеристы из «Южной» группировки обнаружили группу украинских военных по развешенному во дворе частного дома белью.

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