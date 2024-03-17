Alstom сошел с российских рельсов

Французский концерн Alstom продал принадлежащие ему 20% акций крупнейшего российского производителя рельсовой техники компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) с существенным дисконтом Наиболее известный электропоезд от Трансмашхолдинга, «Иволга», создан без участия Alstomчитайте на monocle.
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