Россиян предупредили о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

В сети появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки Telegram преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс, предупредил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.