Россиян предупредили о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

В сети появилась новая мошенническая схема: под видом техподдержки Telegram преступники предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс, предупредил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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