Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    фото горбача :)Что хорошего и пл...
  • Александр Анпилогов
    Ваша Светлость! Как вы не понимаете! Ведь для того, чтобы что-либо "сделать", надо сначала всё обдумать, причём основ...Давайте введем шт...
  • Семенков Александр
    Сначала нужно все организовать как положено и построить, реально, переработку. Её просто нет. От слова ВООБЩЕ!!! А та...Давайте введем шт...

Переход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее?

Переход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее?

  Сергей Домущий    Мясо из пробирки © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru «Мы отказались от говядины.

Вернуться к статье
114
Обсудить
Сергей
Ой-ёй-ёй, я в шоке, сколько корова напердит, извините, навыпускает парниковых газов. А то что Америка единственная страна которая вышла из Парижского соглашения по климату, и не подписала международное соглашение по сокращению выбросов. Это ничего ? Где же Гейропа, или она как всегда ослепла и оглохла ? Почему кто-то спасая мир должен отказаться от мяса, в то время когда пиндосам насрать на весь мир, главное прибыль.
Наум Наумов
Отказ от потребления мяса вызван невежеством, страхами, комплексами, стереотипами и суевериями. Но есть и отказ по медицинским показаниям, в лечебных целях, хотя, я бы не очень доверял медицине.
Cyryl Sneer
...70 млрд. животных в год... Это что же, каждый житель планеты съедает 10 коров в год? Похоже, в статье ерунда написана.
ирина Северова северова (гуляева)
Это неизбежно , как и то , что чистая вода практически на исходе.
Наум Наумов
Чистая вода никогда не кончится, просто, надо учиться чистить воду и специально её не загрязнять. И кстати, наши талантливые учёные посчитали, что нынешняя арийская цивилизация, которая шестая на планете, уже 30 раз выпила всю, имеющуюся на Земле, воду. А если учесть, что до нас было 5 цивилизаций, которые тоже выпили воду не один раз, то можно не волноваться о нехватке воды.
Вадим Кузнецов
Почему-то мне кажется, что в этом случае слово "искуссттвенный" следует заменять словом "поддельный" или словом "фальшивый"
Елена Мамонова
Это дурость,всю жизнь ели говядину и всё было нормально,потом специалисты типа Гретты вдруг заявили про пуки коровьи,для моей семьи говядина это любимое мясо,мы жили в Северной Осетии ,а там говядину практически каждый день едят
ирина Северова северова (гуляева)
О... как все испугались... мясоеды....
Валентина Иняева
Власть пусть ест химию. К власти надо ставить нормальных руководителей. Труд нпдо оплачивать по отработанноиу времени, не столько сколько хотят.
Виктор Белогорцев
первая сволочь которая портит жизнь человеку это Homo sapiens
Василиса Один
Наши люди любят говно, и ты никогда не сможешь их изменить.

Картина дня

наверх