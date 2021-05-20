Переход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее?

Элина МорозоваБизнес и финансыПереход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее? Сергей Домущий Мясо из пробирки © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru «Мы отказались от говядины.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейОй-ёй-ёй, я в шоке, сколько корова напердит, извините, навыпускает парниковых газов. А то что Америка единственная страна которая вышла из Парижского соглашения по климату, и не подписала международное соглашение по сокращению выбросов. Это ничего ? Где же Гейропа, или она как всегда ослепла и оглохла ? Почему кто-то спасая мир должен отказаться от мяса, в то время когда пиндосам насрать на весь мир, главное прибыль.Наум НаумовОтказ от потребления мяса вызван невежеством, страхами, комплексами, стереотипами и суевериями. Но есть и отказ по медицинским показаниям, в лечебных целях, хотя, я бы не очень доверял медицине.CSCyryl Sneer...70 млрд. животных в год... Это что же, каждый житель планеты съедает 10 коров в год? Похоже, в статье ерунда написана.ирина Северова северова (гуляева)Это неизбежно , как и то , что чистая вода практически на исходе.Наум НаумовЧистая вода никогда не кончится, просто, надо учиться чистить воду и специально её не загрязнять. И кстати, наши талантливые учёные посчитали, что нынешняя арийская цивилизация, которая шестая на планете, уже 30 раз выпила всю, имеющуюся на Земле, воду. А если учесть, что до нас было 5 цивилизаций, которые тоже выпили воду не один раз, то можно не волноваться о нехватке воды.Вадим КузнецовПочему-то мне кажется, что в этом случае слово "искуссттвенный" следует заменять словом "поддельный" или словом "фальшивый"Елена МамоноваЭто дурость,всю жизнь ели говядину и всё было нормально,потом специалисты типа Гретты вдруг заявили про пуки коровьи,для моей семьи говядина это любимое мясо,мы жили в Северной Осетии ,а там говядину практически каждый день едятирина Северова северова (гуляева)О... как все испугались... мясоеды....Валентина ИняеваВласть пусть ест химию. К власти надо ставить нормальных руководителей. Труд нпдо оплачивать по отработанноиу времени, не столько сколько хотят.Виктор Белогорцевпервая сволочь которая портит жизнь человеку это Homo sapiensВасилиса ОдинНаши люди любят говно, и ты никогда не сможешь их изменить.Комментировать
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