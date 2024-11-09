Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что президент РФ Владимир Путин выразил четкую позицию по вопросам союзнических и доверительных отношений между Россией и Китаем.
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