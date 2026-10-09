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Орловские новости

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Шестеро орловских депутатов впервые возглавили комитеты облсовета

Шестеро орловских депутатов впервые возглавили комитеты облсовета

Как обратили внимание «Орловские новости», в 6 из 11 комитетов облсовета сегодня, 9 октября, сменились председатели.

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