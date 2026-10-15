МВД России предложило отменить тестирование по русскому языку для ряда мигрантов. Эксперт Михаил Бурда считает, что это инициатива не несёт глобальных рисков, потому как в предложении ведомства чётко прописано, какие именно инородцы могут быть освобождены от экзаменов.