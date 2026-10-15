МВД России предложило отменить тестирование по русскому языку для ряда мигрантов. Эксперт Михаил Бурда считает, что это инициатива не несёт глобальных рисков, потому как в предложении ведомства чётко прописано, какие именно инородцы могут быть освобождены от экзаменов.
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никаких паспортов всякому быдловатому черножопью, пусть дома твари размножаются, всю Россию уже засрали чурбанами тупорылыми. Отработал год и вали домой
...в будущем получить русский паспорт ... - строго через 15 лет работы с выплатой всех обязательных налогов. До этого, лет через 10, вид на жительство, можно без ограничений. И при въезде в страну обязаны приобретать полис платный, как для туристов, для оказания медпомощи платно.
Российская русофобская власть делает все возможное и невозможное чтобы выжить русских и другие коренные народы из их собственной страны.
Тут есть о чем подумать....
С одной стороны, вьетнамцам, индусам, индонезийцам, которых будут (??) завозить по оргнабору, русский язык не очень-то и нужен. Будут сидеть, например, на швейных фабриках, строчить какую-то одежку, с начальством общаться через соплеменников-бригадиров, уже так-сяк освоивших великий и могучий - и ладненько!
НО!!!
Дьявол кроется в деталях!!!
Во-первых, создается прецедент, ака открывается пресловутое окно Овертона.
Во-вторых, так или иначе, но создается неравенство и дискриминация: с одних знание языка спрашивают, с других нет - начнется бурление фекала. И не у нас, а в "дружественных" республиках: мол-де, пошто ущемляете наших дорогих граждан? Мы решительно протестуем!!
И во у наши любители плова начнут суетится, мол-де, давайте не будем обижать "дорогих друзей", давайте ВООБЩЕ откажемся от этого экзамена!
Ну, и так далее...
Во-первых, непонятно, какое отношение ко всему этому имеет МВД ?!!! А может мне господин Бурда объяснить, на каком языке эти "незаменимые специалисты" будут получать указания и инструкции к работе ? Начинаю догадываться, что руководителей скоро обяжут выучить таджикский и другие чурекские языки, чтобы не нарушать комфорт и права приглашенных рабочих ?
А работать то они как "на опережение (чего?)" будут? Без языка то? С переводчиком что-ли? Вот пусть за каждым переводчика тогда и закрепляют и не за государственный или наш счёт! Дебилы б...ь! Говорил, что таких законотворцев надо "поганой метлой гнать" и желательно в Сибирь - снег убирать....
А что вы ожидали после проведения ВЫБОРОВ
Хватит уже разбрасываться гражданством РФ, выдавая паспорта ишакам, не знающим ни слова по- русски. МВД лучше бы занимались расследованием тяжких преступлений, совершаемых ежедневно по всей России « незаменимыми и и их ушлепками», а не лезли со своими « продажными инициативами». Плова еще не наелись дармового?! Еше не всем « занесли взятки ОПГ- диаспоры?! Еще не все Гасановы, Мухамедовы и Иже с ними заняли кресла в РОВД и ГУВД городов России?!
В мигрантах, в основном, нуждаются строительные компании, которые массово стоят жилые комплексы, будки и павильоны. А вот КАКОЕ КАЧЕСТВО этих строек - больной вопрос. Правительство России идет у строительных олигархов на поводу. В ОСТАЛЬНОМ эти мигранты никуда не годятся... Даже дворниками их брать нельзя - грязь, не убирают, ленивые. А уж как строят... страшно даже представить!!