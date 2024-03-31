РЕН ТВ расскажет, зачем китайцы добавляли соль в чай

unsplash.com/Arisa Chattasa Чайные церемонии в Китае начали проводить в VI веке. Однако в то время не было разнообразия сортов, поэтому приходилось пить белый чай – самый древний из всех видов и простой с точки зрения производства, рассказал РЕН ТВ владелец чайного магазина Иван Стружиков.