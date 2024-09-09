Крымчане стали реже разводиться

С начала года в Крыму узаконило отношения 4693 пары, по сравнению с аналогичным периодом, количество зарегистрированных браков в целом по республике увеличилось на 3 пары, или на 0,1%, сообщили в Крымстате.
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