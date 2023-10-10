«Хезболла» нанесла удары по командным центрам ЦАХАЛ, убит высокопоставленный офицер (ФОТО)

На границе с Ливаном убит замкомандира израильской 300-й бригады «Барам» подполковник Алим Абдалла. Перед этим «Хезболла» заявила, что нанесла удары по командным центрам ЦАХАЛ в ответ на гибель нескольких своих бойцов от ударов артиллерии Израиля.