Важная помощь танкистам и медикам, воюющим у Авдеевки и Клещеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь танкистам и медикам, воюющим у Авдеевки и Клещеевки, от читателей «Русской Весны». Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры, генераторы, за матрасы — Валерия из Ульяновска, за генератор и огнетушители — Андрея из Подольска, за кислородные баллоны — Муслима, за нефопам и бинты — Андрея и Светлану из Москвы, за ампульницы— Технофронт «Русской весны».