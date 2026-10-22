Новый нефтяной насос теперь можно подробно проверить еще до изготовления дорогостоящего прототипа. Ученые ПНИПУ вместе с инженерами АО «Новомет-Пермь» разработали и апробировали систему виртуальных испытаний, фактически создав цифровой аналог испытательного стенда.