Новый нефтяной насос теперь можно подробно проверить еще до изготовления дорогостоящего прототипа. Ученые ПНИПУ вместе с инженерами АО «Новомет-Пермь» разработали и апробировали систему виртуальных испытаний, фактически создав цифровой аналог испытательного стенда.
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