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В Кремле рассказали о посещении Путиным штаба армии в Ростове-на-Дону

В Кремле рассказали о посещении Путиным штаба армии в Ростове-на-Дону

Российский лидер заслушал доклад о ходе проведения СВО на УкраинеПрезидент России Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил страны в Ростове-на-Дону.

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