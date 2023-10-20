В Кремле рассказали о посещении Путиным штаба армии в Ростове-на-Дону

Российский лидер заслушал доклад о ходе проведения СВО на УкраинеПрезидент России Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил страны в Ростове-на-Дону.
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