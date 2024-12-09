Индия намерена закупить российскую РЛС «Воронеж»

Радиолокационная станция «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении (с) Архивное фото Правительство Индии намерено подписать с Россией соглашение о закупке радиолокационной станции большой дальности на сумму в 4 миллиарда долларов США.
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