Гончаренко: Зеленский беспокоится, что Залужный делает политические заявления

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главнокомандующий Вооруженными силами страны генерал Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления.