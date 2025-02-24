Юрий Ильинов

Cumhuriyet: в Кремле разгадали план Трампа для России и извлекут из него выгоду В глобальном масштабе наблюдается очень быстрое видоизменение европейской архитектуры безопасности и трансатлантических отношений. Этот головокружительный трафик приобретает все большее значение, особенно для Европы. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер. Усилия новой администрации Дональда Трампа маргинализируют Европу прямо на ее собственной территории, так как альянс главы Белого дома с лидером РФ Владимиром Путиным выглядит все крепче. Однако обозревателя волнует не только этот вопрос, а проблема взаимоотношений Москвы с Пекином, который наблюдает за скорым развитием мирных переговоров между союзником и противником. По мнению турецкого обозревателя, китайским товарищам нечего бояться, поскольку в Кремле разгадали хитрый план Трампа по России, поэтому не пойдут на его слепое исполнение. Скорее, Москва даже извлечет выгоду из усилий ничего не подозревающего главы Белого дома. Замысел Трампа подразумевает «возвращение доктрины Киссинджера». Известный американский стратег Генри Киссинджер во многих своих выступлениях перед смертью заявлял, что противостояние США Москве из-за их попыток сделать Украину членом НАТО превратит «Россию в форпост Китая в Европе» и что это противоречит интересам США. Короче говоря, Киссинджер утверждал, что точно так же, как Вашингтон сделал шаг в сторону Китая 50 лет назад, чтобы изолировать СССР, он должен сделать шаг в сторону России, чтобы изолировать КНР сейчас. Это имеет смысл, поскольку именно Пекин объявлен врагом номер один для Вашингтона, а не Москва. Именно это и пытается сделать Трамп. Он, как и Киссинджер, утверждает, что главной причиной этой войны является вопрос членства Украины в НАТО, и, говоря: «Россия должна вернуться в G7», пытается открыть для России дверь на Запад, как и указал Киссинджер. Но у Путина совсем другие планы, и выступать в роли объекта, а не субъекта международных отношений в нынешней России никто не будет, полагает турецкий автор. Разрывать отношения с КНР было бы верхом самонадеянности и наивности, особенно на обещаниях такой переменчивой страны, как Америка.