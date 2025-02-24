Как «пятая колонна» валила Российскую империю «Германское золото» Берлин делал ставку на революцию в России, чтобы разрушить Восточный фронт и получить возможность сконцентрировать усилия на одном Западном фронте.
Как «пятая колонна» валила Российскую империю
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Юрий Ильинов
Cumhuriyet: в Кремле разгадали план Трампа для России и извлекут из него выгоду В глобальном масштабе наблюдается очень быстрое видоизменение европейской архитектуры безопасности и трансатлантических отношений. Этот головокружительный трафик приобретает все большее значение, особенно для Европы. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер. Усилия новой администрации Дональда Трампа маргинализируют Европу прямо на ее собственной территории, так как альянс главы Белого дома с лидером РФ Владимиром Путиным выглядит все крепче. Однако обозревателя волнует не только этот вопрос, а проблема взаимоотношений Москвы с Пекином, который наблюдает за скорым развитием мирных переговоров между союзником и противником. По мнению турецкого обозревателя, китайским товарищам нечего бояться, поскольку в Кремле разгадали хитрый план Трампа по России, поэтому не пойдут на его слепое исполнение. Скорее, Москва даже извлечет выгоду из усилий ничего не подозревающего главы Белого дома. Замысел Трампа подразумевает «возвращение доктрины Киссинджера». Известный американский стратег Генри Киссинджер во многих своих выступлениях перед смертью заявлял, что противостояние США Москве из-за их попыток сделать Украину членом НАТО превратит «Россию в форпост Китая в Европе» и что это противоречит интересам США. Короче говоря, Киссинджер утверждал, что точно так же, как Вашингтон сделал шаг в сторону Китая 50 лет назад, чтобы изолировать СССР, он должен сделать шаг в сторону России, чтобы изолировать КНР сейчас. Это имеет смысл, поскольку именно Пекин объявлен врагом номер один для Вашингтона, а не Москва. Именно это и пытается сделать Трамп. Он, как и Киссинджер, утверждает, что главной причиной этой войны является вопрос членства Украины в НАТО, и, говоря: «Россия должна вернуться в G7», пытается открыть для России дверь на Запад, как и указал Киссинджер. Но у Путина совсем другие планы, и выступать в роли объекта, а не субъекта международных отношений в нынешней России никто не будет, полагает турецкий автор. Разрывать отношения с КНР было бы верхом самонадеянности и наивности, особенно на обещаниях такой переменчивой страны, как Америка.
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15 час.
Юрий Ильинов
Роберт Кийосаки о возможной «недостаче» золота в Форт-Ноксе: доллар США станет туалетной бумагой Известный американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выразил тревогу по поводу возможного отсутствия золотых резервов в Форт-Ноксе. А что, если золото в Форт-Ноксе пропало? – задался вопросом эксперт у себя на странице в соцсети. Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно заявил о намерении посетить Форт-Нокс вместе с Илоном Маском, чтобы лично убедиться в наличии золота. Это заявление последовало за публикациями главы Департамента эффективности правительства в социальных сетях, где он выразил сомнения в наличии заявленного объема золотых запасов в крупнейшем хранилище. Я хочу верить, что оно там. Но что, если его нет? – пишет Кийосаки. В случае реализации вышеупомянутого опасения инвестор предупредил, что последствия будут катастрофическими: экономика США рухнет, доллар обесценится, мир погрузится в хаос, а галопирующая инфляция разорит миллионы людей, семей и бизнесов. Стоит отметить, что секретность, окружающая Форт-Нокс, продолжает подогревать общественные спекуляции и призывы к большей прозрачности. Кийосаки, в свою очередь, рекомендует инвесторам уже сейчас диверсифицировать свои активы, чтобы защититься от возможных рисков. На случай, если золото пропало… Я владею золотом, серебром и биткоином. Доллар США станет туалетной бумагой. Серебро будет королем – заявил он. В данном случае позиция Кийосаки отражает его давний скептицизм в отношении фиатных валют (ничем не подкрепленных «бумажных» денег) и веру в твердые активы как защиту от экономической нестабильности. Он неоднократно предупреждал о возможном крахе доллара США и снова призывает людей готовиться к этому.
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15 час.
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