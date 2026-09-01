Полковник Ходаренок: новые модификации "Гераней" могут добить оборону Украины

Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне © Анатолий Медведь/РИА Новости Россия использует для ударов по Украине новые реактивные беспилотники — «Герань-4».