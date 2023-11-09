Необходимо ужесточить уголовную статью о ношении холодного оружия, заявил 9 ноября заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.
Правила ношения ножей предложили ужесточить
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Sergiy Che
Опять маразм как при Совке начнётся. Причём при уличных поножовщинах никто не пользуется в 99% случаев военными штык-ножами или там охотничьими кинжалами, чаще всего эт карманные складни, а в домах и вовсе кухонные ножи, но теперь опять кретинамиз Росгвардии дадут повод для взяток и до...капывания к народу на ровном месте...
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