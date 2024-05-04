Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт под открытым небом в Бишкеке

Также в рамках концерта артисты поздравили зрителей, среди которых были в том числе труженики тыла и дети войны, с приближающимся праздником – Днём Великой Победы, завершив своё выступление композицией, ставшей одной из символов мужества и отваги советского народа – «И нынче нам нужна одна победа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж вертолета Ми-35М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»
- Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на Северском направлении в ДНР
- Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»
Свежие комментарии