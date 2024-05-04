Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт под открытым небом в Бишкеке

Также в рамках концерта артисты поздравили зрителей, среди которых были в том числе труженики тыла и дети войны, с приближающимся праздником – Днём Великой Победы, завершив своё выступление композицией, ставшей одной из символов мужества и отваги советского народа – «И нынче нам нужна одна победа».