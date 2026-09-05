Посол Нечаев обвинил Германию в провокации с БПЛА в Лейпциге

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал провокацией действия немецких властей в ответ на инцидент с дроном в Лейпциге, выразив недоумение их реакцией.
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