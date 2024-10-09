Московский камерный оркестр Musica Viva регулярно организует концерты для раненых бойцов СВО

Московский камерный оркестр Musica Viva, подведомственный столичному Департаменту культуры, регулярно организует концерты и выступления для раненых бойцов специальной военной операции (СВО) на площадках концертных организаций и в госпиталях совместно с благотворительным фондом «Наша сила добра».
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