Московский камерный оркестр Musica Viva регулярно организует концерты для раненых бойцов СВО

Московский камерный оркестр Musica Viva, подведомственный столичному Департаменту культуры, регулярно организует концерты и выступления для раненых бойцов специальной военной операции (СВО) на площадках концертных организаций и в госпиталях совместно с благотворительным фондом «Наша сила добра».