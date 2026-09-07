Формула идеальной птичьей трели

Учёные из Тюбингенского университета решили выяснить, почему звуки живой природы вызывают у нас чувство умиротворения: исследователи предложили добровольцам оценить записи 123 видов диких птиц и сопоставили субъективные баллы с физическими характеристиками аудиозаписей.