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Белал – после поражения Маддалене: «План Аллаха – всегда лучший. Я был здесь раньше и вернусь»

«План Аллаха – всегда лучший, альхамдулиллах за все. Спасибо всем моим сторонникам. Я был здесь раньше и вернусь», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

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