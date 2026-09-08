Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Отношения России и Северной Кореи строились в духе добрососедства и впредь останутся такими. Об этом президент Владимир Путин сообщил в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщило ЦТАК .