Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Отношения России и Северной Кореи строились в духе добрососедства и впредь останутся такими. Об этом президент Владимир Путин сообщил в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщило ЦТАК .
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