Георгиев признан третьей звездой матча «Сиэтл» — «Колорадо»

Александр Георгиев стал одним из лучших игроков «Колорадо» в матче с «Сиэтлом». В ночь на 14 ноября в Сиэтле прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш».