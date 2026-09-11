В Темрюке проверят воздух на аммиак, сероводород и свинец

В Темрюке приступили к оценке качества атмосферного воздуха. Передвижная лаборатория ГКУ КК «КИАЦЭМ», которое находится в ведении краевого министерства природы, займется отбором и анализом проб на наличие загрязнителей.
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