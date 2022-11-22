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Нурбек Карабала о переговорах о проведении турнира UFC в Казахстане: «От этого будет большая польза для молодежи страны»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о переговорах с UFC о проведении турнира в Казахстане: «Мы со своей стороны делаем попытки провести переговоры с UFC о проведении турнира в Казахстане.

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