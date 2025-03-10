Ребенок потерял очки для зрения- прозрачная оправа. На прошлых выходных, возле игровой комнаты апельсин.
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Ребенок потерял очки для зрения- прозрачная оправа. На прошлых выходных, возле игровой комнаты апельсин.