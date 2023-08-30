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Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

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