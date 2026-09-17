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Царьград

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В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность из-за риска взрывов

В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность из-за риска взрывов

В Краснодарском крае действует авиационная опасность. Оповещение от РСЧС поступило в 10:00. Местных жителей проинформировали о риске падения взрывных устройств.

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